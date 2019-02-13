Tır bariyerlere çarptı! TEM Otoyolunda yoğun trafik

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması trafiği aksattı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeler mevkisinde taş yüklü 06 GE 5294 plakalı tır, dorsesinin kayması üzerine bariyerlere çarptı.
Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve kara yolları ekipleri, bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle otoyolda İstanbul istikametinde ulaşımın 2 şeritten sağlanması, uzun araç kuyruğuna neden oldu.
Tırın, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA