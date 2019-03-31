Tokat'ın ilk kazananları belli oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Başçiftlik - Murat Tunçel - AK Parti

Pazar - Erdoğan Yılmaz - AK Parti

Sulusaray - Necmettin Coruk - AK Parti

Yeşilyurt - Muhsin Yılmaz - MHP

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

Yılmaz'ın özgeçmişi

Erdoğan Yılmaz, 1970 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde doğdu.

Yılmaz, uzun süre memur olarak çalıştı.

Erdoğan Yılmaz evli ve 3 çocuk babası.

Sulusaray

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Necmettin Coruk kazandı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necmettin Coruk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Necmettin Coruk bin 624, MHP adayı Sinan Genç bin 172, CHP adayı Memet Alkan 23 oy aldı.

-Coruk'un özgeçmişi-

Necmettin Coruk, 1976 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde doğdu.

Coruk, uzun yıllar ilçede mali müşavir olarak görev yaptı.

Necmettin Coruk evli ve 2 çocuk babası

Başçiftlik

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Tunçel kazandı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Tunçel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Tunçel bin 324, MHP adayı Mustafa Öztürk bin 70 oy aldı.

- Tunçel'in özgeçmişi -

1966 yılında Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğdu.

Tunçel, uzun süre memur olarak çalıştı.

Murat Tunçel, Başçiftlik Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Yeşilyurt

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Muhsin Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhsin Yılmaz bin 600, BBP adayı Mustafa Güler bin 156, AK Parti adayı Ümit Mutlu Özügenç 474 oy aldı.

-Yılmaz'ın öz geçmişi-

1978 yılında Tokat'ta Yeşilyurt ilçesinde doğdu.

Muhsin Yılmaz, ilçede eczacı teknisyeni olarak görev yaptı.

Almus

Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Özer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Özer bin 615, AK Parti adayı Yüksel Mırzaoğlu bin 310, İYİ Parti adayı Mehmet Sıldıroğlu 12 oy aldı.

-Özer'in özgeçmişi-

Bekir Özer 1975 yılında Tokat'ın Almus ilçesinde doğdu.

Özer, polis olarak uzun süre çalıştı.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 19:59