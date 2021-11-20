Tokat'ta deprem oldu
Niksar ilçesi 4 şiddetinde depremle sarsıldı.
Güncel 20.11.2021, 10:16 20.11.2021, 10:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 10.02 sıralarında gerçekleşti. Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerin 12,37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 4 büyüklüğündeydi.
AFAD gelişmeleri yakından takip edildiğini duyurdu ve depremin ardından olumsuz bir durum bilgisi alınmadığını açıkladı.
Bu depremin hemen ardından bölgede 3,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.
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