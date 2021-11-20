Tokat'ta deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 10.02 sıralarında gerçekleşti. Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerin 12,37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 4 büyüklüğündeydi.

AFAD gelişmeleri yakından takip edildiğini duyurdu ve depremin ardından olumsuz bir durum bilgisi alınmadığını açıkladı.

Bu depremin hemen ardından bölgede 3,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.