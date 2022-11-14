Tokayev'den İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, mesajında, İstanbul'da meydana gelen terör eylemi sonucunda günahsız insanların hayatını kaybettiğine ilişkin haberi derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Tokayev, mesajında "Böylesine zor bir zamanda kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyor, size ve yakınlarını kaybeden ailelere Kazakistan halkı ve kendi adıma taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.