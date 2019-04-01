TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.

Ömer Bulut kimdir?

1968 yılında Trabzon’da doğan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştı. TOKİ’de 2005-2006 yıllarında uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yaptı. TOKİ Başkanlığına vekâleten atanan Ömer Bulut, 2011 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ömer Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 02:12