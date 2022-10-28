TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili paylaşım

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

Son başvuru tarihin bugün sona ereceğinin belirtildiği paylaşımda, “İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.