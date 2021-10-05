Toplu taşıma yarın ücretsiz
Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle yarın İstanbul'da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz sunulacağı açıklandı.
Güncel 05.10.2021, 16:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.
AA
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