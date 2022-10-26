Torba teklif TBMM Genel Kurul gündeminde

Genel Kurul, gündem dışı konuşmalar ve grup önerileriyle başladı. Ardından 52 maddelik teklifin tümü üzerine konuşmalar yapıldı.

Toplantı yeter sayısı bulunamadığından teklif maddelerinin görüşülmesine geçilemedi.

Ekonomi torba teklif ile KYK borçlarının enflasyon farkları ve salgın döneminde uygulanan maske cezaları tasfiye edilecek.

İcra takibindeki borçlara düzenleme

15 Ağustos'tan önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek.

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda teklifin görüşmelerine bugün devam edilecek.