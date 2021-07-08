'Tosuncuk'un abisi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı. Birçok suçtan aranan Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip Uruguay'a hareket edecek.

Firar etti, yıllarca yurt dışında yaşadı. Ardından Türk adaletine teslim oldu.

Çiftlik Bank davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ardından ağabeyi Fatih Aydın da yurt dışında yakalandı.

Birçok suçtan aranıyordu

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma'' ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

Operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca organize edildi.

Takip çalışmalarında adresi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da tespit edildi. Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Ekipler Uruguay'dan teslim alacak

Fatih Aydın'ın iade süreci İnterpol Daire Başkanlığınca başlatıldı.

Emniyet ekipleri Fatih Aydın'ı teslim almak üzere kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Kaynak: TRT Haber