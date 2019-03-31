Trabzon'un Çaykara ilçesinde AK Parti kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanefi Tok 4 bin 976, BBP adayı Rifat Taşkın 764, CHP adayı Hasan Düzgün 761 oy aldı.

Hanefi Tok'un öz geçmişi

Hanefi Tok, Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çaykara'da, liseyi Trabzon'da tamamlayan Tok, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1990 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra ticarete atılan Tok, 2001 yılında AK Parti Kurucu İlçe Başkanı oldu. İki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Tok, 2014 yılında Çaykara Belediye Başkanı seçildi.

Tok, evli ve dört çocuk babası.