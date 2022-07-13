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Trafik canavarı Kurban Bayramı'nda 31 can aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Güncel 13.07.2022, 10:54
Trafik canavarı Kurban Bayramı'nda 31 can aldı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

#kurban bayramı #trafik kazası #ölüm
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