Trafik canavarı Kurban Bayramı'nda 31 can aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Güncel 13.07.2022, 10:54
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."
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