Trafik canavarı Kurban Bayramı tatilinde 67 can aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
Güncel 18.07.2022, 10:31
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü