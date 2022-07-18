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Trafik canavarı Kurban Bayramı tatilinde 67 can aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Türkiye genelinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Güncel 18.07.2022, 10:31
Trafik canavarı Kurban Bayramı tatilinde 67 can aldı

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.

#Bayram #kaza #tatil #ölüm
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