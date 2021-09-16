Trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni toprağa verildi

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.

Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü.

Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

AA