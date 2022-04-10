Trafik kazasında şehit olan askerler için tören yapıldı

İl Jandarma Komutanlığındaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edilmesinin ardından şehit Şahin'in cenazesi İstanbul'a, şehit Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit yakınları törende gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve diğer ilgililer katıldı.

Dün, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.