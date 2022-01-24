Trakya-İstanbul yolu kapatıldı
Kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri yasaklandı.
Güncel 24.01.2022, 16:33 24.01.2022, 16:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
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