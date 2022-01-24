Trakya-İstanbul yolu kapatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."