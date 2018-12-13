Tren kazası ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Tren kazası ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

 Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 14:14
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