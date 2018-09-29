Tropikal fırtına Türkiye'de, nereleri etkileyecek?

İyon Denizi'nde oluşan tropikal fırtınanın akşam saatlerinde Yunanistan-Türkiye arasında Ege Denizi'ne doğru gelmesi bekleniyor. Fırtınanın etki sahasını kapsayan İzmir, Manisa ve Aydın çevresi, Balıkesir-Çanakkale-Edirne-Tekirdağ hattı ve Muğla çevresinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor.



MUĞLA'DA DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 METRE

Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD EKİPLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, İzmir ve Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.

İzmir ve Aydın valiliklerinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

ALINACAK TEDBİRLER

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da alternatif yolların kullanılması istendi.

AYDIN VE DİDİM'DE ETKİNLİKLER İPTAL

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi de pazar günü yapılması beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İZMİR'DE ÇAĞRI MERKEZLERİ TEYAKKUZDA

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına öncesi GDZ Elektrik Dağıtım’dan da bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda pazar günü kıyı Ege’de etkili olacak ve yer yer tüm İzmir’i etkisi altına alacak muhtemel fırtınayla ilgili şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, can ve mal güvenliği açısından tüm tüketicilerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkili olması beklenen fırtına öncesi saha ekiplerinin sayıları arttırılarak tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Elektrik kesintisi veya elektrik dağıtım hatlarında öngörülemeyen durumlar oluşması halinde GDZ Elektrik Dağıtım’a ait mobil uygulamayı kullanarak tüketicilerin taleplerini hızlı bir şekilde bildirebileceği iletildi. Bir diğer önemli iletişim kanalının şirkete ait sosyal medya hesapları olduğu vurgulanırken; 0 850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinin de 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

DENİZLİ KIRMIZI ALARM VERDİ

Denizli'de, itfaiye ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçti. İtfaiye ve AFAD'daki tüm izinler iptal edildi. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtınadan etkilenme ihtimali bulunan Kale, Tavas, Beyağaç, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde kırmızı alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege'deki Denizli'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.

Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gerekli önlemleri aldı. İki kurumda izinler iptal edilirken, hazırlıklı olunması talimatı verildi. İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, acil kodlu uyarılar üzerine itfaiye olarak teyakkuza geçtiklerini belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün acil kodlu uyarıları üzerine Denizli itfaiyesi olarak bizde hazırlıklarımızı yaptık. Kurum olarak bütün izinleri kaldırdık. Arama kurtarmada görevli bütün personelin hazır bulanmasını istedik. Yedek ekipmanlarımızı da acil durumlar için hazırladık. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bizim bölgemizde özellikle Sarayköy, Tavas, Kale, Acıpayam, Çameli gibi ilçelerimiz öncelikli ilçeler durumunda. Diğer kamu kurumlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Bölgemizde önceliğimiz, can kaybı olmaması için kurtarma görevlerini yerine getirmek ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Şu an itibariyle 94 müdahale aracı ve 340 personeli hazır bir şekilde tutuyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 10:44