TRT Genel Müdürü Eren Avrupa Yayın Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Avrupa Yayın Birliğinin yönetim kuruluna seçildi

Avrupa Yayın Birliği'nin genel kurul toplantısı 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde İsviçre’de yapıldı.

Toplantıda 2019-2020 döneminde görev yapmak üzere EBU Yönetim Kurulu’ndaki 9 koltuk için, 11 ülkeden 12 üst düzey yönetici aday oldu. Yapılan ön elemede, aday sayısı 9’a indirildi.

Bu isimler arasında yer alan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, EBU'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Böylece Eren, 2019-2020 yıllarında Avrupa'daki yayıncılığın yönetiminde önemli rol oynayan birliğin yönetim kurulunun 9 üyesi arasında yer aldı.

Eren, ayrıca, 6 yıl aradan sonra EBU'nun yönetiminde görev alan ilk üst düzey TRT yetkilisi oldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Ekim 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde de oybirliğiyle Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcılığına seçilmişti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Asya-Pasifik Yayın Birliği başkan yardımcılığına seçildi

Televizyon ve radyo yayıncılığı konusundaki en büyük çatı kuruluşlarından biri olan Avrupa Yayıncılar Birliği'nin 56 ülkeden 73 üyesi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber