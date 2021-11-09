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TSK-MİT ortak operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. MSB'den yapılan açıklamada Metina'ya düzenlenen hava harekatında PKK'lının daha öldürüldüğü duyuruldu.

Güncel 09.11.2021, 17:03 09.11.2021, 17:20
TSK-MİT ortak operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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#msb #Metina #Terörle mücadele
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