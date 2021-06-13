TSK Tel Rıfat'ta PKK/YPG hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki hastaneyi hedef alan terör örgütü YPG/PKK'ya ait Tel Rıfat'taki hedefleri vurdu.
Güncel 13.06.2021, 16:52 13.06.2021, 16:59
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu.
TSK'nın Tel Rıfat'ta, terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan 3 bina ile 1 barınak ve mevziyi vurduğu, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
AA
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