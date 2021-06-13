TSK Tel Rıfat'ta PKK/YPG hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu.

TSK'nın Tel Rıfat'ta, terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan 3 bina ile 1 barınak ve mevziyi vurduğu, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

AA