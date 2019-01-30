TSK'da pilotlara FETÖ operasyonu, 63 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 09:48
TSK'nın Kara Havacılık Komutanlığında gerçekleştirilen operasyonda 48 pilot, 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 09:48