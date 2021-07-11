TSK'nın yeni elektronik harp gücü: Sancak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayi şirketlerince üretilen Sancak'ın TSK envanterine girdiğini bildirdi.
Güncel 11.07.2021, 13:22 11.07.2021, 13:38
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu paylaştı.
İsmail Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini belirtti.
Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.
AA
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