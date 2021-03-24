TTYD, 'Hedef 100 bin ağaç' projesine destek oldu

Türkiye’nin önde gelen turizm sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirilen “Turizm Ormanı” projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, Hatay’da meydana gelen yangında yok olan orman alanları için TTYD’nin de yer aldığı 17 turizm sivil toplum kuruluşları (STK) destek vermek üzere bir araya geldi.

Ülkemizde çevre bilincinin oluşturulması, ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi noktasında vatandaşların, STK’ların, kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla maddi ve manevi katkısının önemsendiği “Daha Yeşil Bir Dünya için Turizm Ormanı” sloganıyla hayata geçirilen “100 bin ağaç” hedefiyle yola çıkılan söz konusu projeye destek veren Turizm Sivil Toplum Kuruluşlar:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD), Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu (SKAL), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği( POYD), Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD), Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Tüm Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (TAŞPAKON), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Turizmciler Derneği (TURDER), I-MICE, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED)

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