TÜBİTAK Başkanı, Kocaeli’nde ilkokul öğrencileriyle buluştu

Tavşanlı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Mandal, öğrencilere TÜBİTAK hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla gençler ve çocuklarla bir arada olmak istediklerini söyledi.

Gençlerimize imkan sunmak için buradayız!

Bu hafta boyunca çeşitli illerde etkinlikler yapıldığını belirten Prof. Dr. Mandal, "Öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten pırıl pırıl. 'Bilim ne demek? Bilim adamı ne demek?' diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar çok güzel. Onlarda merak duygusu var, proje yapmak, araştırma yapmak istiyorlar. Yeter ki biz onlara imkan sunalım. TÜBİTAK olarak bu imkanı gençlerimize sunmak için buradayız. 81 ilde 81 bilim söyleşisi gerçekleşiyor. Katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası süresinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mandal, 8 Mart Pazartesi akşamı Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Bilimde Kadının Sesi” konulu panel düzenlendiğini, 12 Mart Cuma akşamı da TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Özsoy ile “Kutup Araştırmaları Söyleşisi” yapılacağını belirtti.

Bilim ve teknoloji çok yakınınızda

TÜBİTAK’ın gençlere yönelik popüler bilim dergisi Bilim Genç’in, Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak Instagram üzerinden her akşam bilgi yarışması düzenlediğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, dereceye girenlere hediyeler verdiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti: "Bilim ve teknoloji sizin çok yakınınızda, bunu ifade etmek istiyoruz. Bizim açımızdan geleceğimiz gençlerimiz, biz gençlerimize ulaşıyoruz. Bu gençlerimizin her biri birer teknoloji yıldızı. Türkiye'nin bağımsızlığı bilim ve teknolojiyle olacaktır. Gençlerimizin, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi tasarlayan, teknolojiyi geliştiren ve teknolojiyi üreten bireyler olmalarını istiyoruz. Bilim insanı olmaları, araştırmacı olmaları, insanlığın sorunlarını çözmeleri için biz bir adım atmaya çalışıyoruz ama onlar bundan çok daha iyisini hem hak ediyorlar hem de yapacaklarına yürekten inanıyorum."

Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleriyle eğlenceli deneyler yapıldı

Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri, düzenledikleri etkinlikler ile Tavşanlı İlkokulu öğrencilerinin bilime dokunmalarını sağlayarak, öğrencilere bilimin hayatımızın içinde olduğu algısını vermeye çalıştılar. Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından anlık tepkime deneylerinden oluşan eğlenceli, interaktif bilimsel gösteriler, hava ve kuvvet deneyi, kimyasal bozulma, sıvı azot bulut deneyi, kuru buz deneyi, benzer benzeri çözer deneyi, damacana deneyi, Bernolli deneyi ve yeşil alev deneyi yapıldı.

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