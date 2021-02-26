TÜGVA Balıkesir gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

Gençler, hafta sonu kısıtlamalarında gerekli izinleri aldıktan sonra günün erken saatlerinden itibaren Balıkesir’in farklı noktalarına sokak hayvanları için mamalar bıraktı.TÜGVA İl Başkanı Beşir ISLAK, “hamdolsun şehrimizde ve ülkemizde sokak hayvanlarını koruma ve beslemeyle alakası duyarlılık oldukça yüksek, hayvan dernekleri, STK’lar, kurumlar ve vatandaşlarımız üzerine düşeni yapıyorlar. Bir gençlik vakfı olarak biz de yoğun kar yağışının olduğu bu günlerde sokaktaki dostlarımıza ulaştırılamayan mamaları ulaştırdık. Yağışın devam etmesi halinde gönüllü olarak bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” dedi ve soğuk günlerde araçları çalıştırmadan önce tekerlerin etrafında ve kaputta herhangi bir canlının olmadığından emin olunması gerektiğini ifade etti.

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