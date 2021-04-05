TÜGVA Çanakkale temsilciliği açılış töreni gerçekleşti

Kültür, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi bir çok alanda gençlerin kendisini geliştirmesi için proje ve faaliyetler yürüten vakfın Çanakkale il temsilcilik binasının açılış töreni, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Çanakkale Temsilciliğinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TÜGVA’nın kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

“GENÇLERİN GELECEĞE YÜRÜYECEĞİ MERKEZLER BUNLAR”

Gençlerin burada potansiyellerini gerçekleştirebileceklerini, projelerini hayata geçirebileceklerini, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyacaklarını ama bütün bunları yaparken değerlerinden ve tarihlerinden ilham alacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Gençlerin geleceğe yürüyecekleri merkezler bunlar. TÜGVA’mıza teşekkür ediyorum. TÜGVA, Türkiye’nin 500’e yakın noktasında bu çalışmaları yapıyor. Yeni nesil gençlik vakfı yani projeler, çalışmalar, gençler ne istiyorsa o. Burada biz Yüksek İstişare Kuruluyuz ama yılda 2 kere, 3 kere bir araya geliyoruz. Soruları varsa onları cevaplıyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz. Çalışmalarından bilgi sahibi oluyoruz ama çalışmaların sahibi de planlayıcısı da uygulayıcısı da gençlerimizin ta kendileri. Onun için gençlerimiz 21. yüzyılın sahipleri. 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye’nin sahipleri. Hepsinden çok büyük şeyler bekliyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları teslim edebildikleri bir vakfımız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

“GENÇLERE DOKUNMAMIZ GEREKİYOR”

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bugünün TÜGVA ailesi için önemli olduğunu söyledi. Şehitler diyarı Çanakkale’de bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

“Büyük Zafer’in 106’ncı yıl dönümünün aslının kutlandığı haftadayız ve bu vesileyle ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, bizlere de şehadet şerbeti içmeyi nasip eylesin. Burada, gerçekten 81 ilde, 520 ilçede birbirinden değerli çalışmalar yürütüyor vakfımız. Çanakkale ilimizde de inşallah içeride kıraathane playstation salonu, masa tenisi gibi gençlerimize hizmet edecek, gençlik merkezimizi bugün açmış olacağız. Bu vesileyle Çanakkale’deki bütün gençlerimize bu açılışı armağan etmiş oluyoruz. Gerçekten gençlere dokunmamız gerekiyor.

BİZİM HABER MERKEZİ