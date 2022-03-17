TÜİK başkan yardımcıları görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Asan ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcıları İdman ve Kaya'nın görevlerine son verildi.
Güncel 17.03.2022, 09:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar getirildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevlerinden alındı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Metin Akbaş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ateş ve Gökhan Evren atandı.
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