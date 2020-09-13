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Tüm camilerde yağmur duası edildi: Yangın 5 gündür sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde çarşamba günü çıkan orman yangını 5. gününde de sürüyor. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tüm camilerde yağmur duası edildi: Yangın 5 gündür sürüyor

Sıcak ve kuru hava alevleri körüklüyor, engebeli arazi zorluyor.

Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde çıkan orman yangını, 5 gündür devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Yangın, Kaleboyu ve Belemedik mevkiinde yerleşim yerleri için risk oluşturdu.
Bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Söndürme çalışmalarına 400 personel katılıyor. Çalışmalara 6 helikopter, 2 uçak destek veriyor.

Fotoğraf: AA

Adana İl Müftülüğünce orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde yağmur duası edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 10:00
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