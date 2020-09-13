Tüm camilerde yağmur duası edildi: Yangın 5 gündür sürüyor

Sıcak ve kuru hava alevleri körüklüyor, engebeli arazi zorluyor.
Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde çıkan orman yangını, 5 gündür devam ediyor.
Yangın, Kaleboyu ve Belemedik mevkiinde yerleşim yerleri için risk oluşturdu.
Bazı evler tedbiren boşaltıldı.
Söndürme çalışmalarına 400 personel katılıyor. Çalışmalara 6 helikopter, 2 uçak destek veriyor.
Adana İl Müftülüğünce orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde yağmur duası edildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 10:00