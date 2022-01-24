Tüm seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Kar yağışı sebebiyle tüm seferlerin saat 18.00'e kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Güncel 24.01.2022, 15:42
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.
Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.
İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
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