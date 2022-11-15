Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu' başlatıldı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarna Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu"nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personelin bulunduğu 65 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar yapılan arazi arama tarama faaliyetinde belirlenen 23 noktada terör örgütü PKK'nın 1'i sözde hastane olarak kullandığı 2 mağara ve 5 sığınak tespit edildi.

Buralarda 9 AK-47 piyade tüfeği, 730 çeşitli çaplarda mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, 18 piyade tüfeği şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan telsiz, EYP yapımında kullanılan 12 pil bloğu, 1 dürbün, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 110 enjektör, 200 neşter, 12 ameliyat makası, 4 şırınga, 90 sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 oksijen maskesi, 3 kar elbisesi, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.