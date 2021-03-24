Tunceli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.

Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.