Tunceli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de gece başlayan yağmur kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde doluya dönüştü.
Güncel 24.03.2021, 12:44
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.
Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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