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Tunceli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tunceli'de gece başlayan yağmur kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde doluya dönüştü.

Güncel 24.03.2021, 12:44
Tunceli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.

Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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#Tunceli
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