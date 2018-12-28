Turistlere güvenlik vergisi 1 Ocak'ta başlıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 1,5 avro güvenlik ücreti alınacak.

Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları:

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

Dış hat uçuşlarında 3 euro alınacak havalimanları:

Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar