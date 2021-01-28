Türk gemicileri kaçıran haydutlarla ilk irtibat sağlandı

Türk şirketin işletmesinde olan "Mozart" isimli gemiyi Nijerya açıklarındaki seyir halindeyken alıkoyan ve bir Azerbaycanlı gemiciyi öldürüp 15 Türk gemiciyi de kaçıran haydutlarla ilk irtibat sağlandı.

Türk gemicileri kaçıran haydutlarla ilk irtibat sağlandı

Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu.

Tüm mürettebatın iyi olduğunu belirttiler
İngiltere merkezli uluslararası Boren Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycanlı bir kişi ise öldürülmüştü.

Kaynak: gzt

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