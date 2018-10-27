Türk genci Arjantin'de gözaltına alındı

Arjantin’e işi sebebiyle gelen 27 yaşındaki Anıl Baran isimli bir Türk genci, başkent Buenos Aires’de düzenlenen hükümet karşıtı bir protestoya yanlışlıkla katıldığı iddia edildi.

Baran, polisin protestoculara gerçekleştirdiği müdahale sonrası gözaltına alındı. Arjantin basını ise yaşanan karışıklığa büyük ilgi gösterdi.

Birçok yayın kuruluşu gençle röportaj yaptı. Baran yaşanan olayı ise, “Salı günü Buenos Aires'e geldim. Ben başkenti bilmediğimden merkezi gezmek istedim. Bir yürüyüş olduğunu bilmiyordum” şeklinde aktardı.

Olayın yaşandığı Humberto Primo sokağına ulaştığında aniden 20 motosikleti polis gördüğünü söyleyen Baran, “Polis gaz atamaya başladı. Plastik mermi kullanıyorlardı. Olaylardan 200 metre uzaktaydım ama gaz beni de etkiledi. Diğer tarafa bütün insanlarla beraber yürüyordum. Bir motosikletli polis beni yakaladı. Bacaklarıma iki kez copla vurdu. Yabancı olduğumu ve kağıtlarımı göstermek istediğimi söyledim ama dinlemediler. Beni yere yatırdılar. Kelepçelediler” dedi.

Polis tarafından uzun süre karakolda tutulduğunu belirten Baran, “Yaklaşık 5 saat karakolda kaldık, bir yere gidemedik, kimseyi arayamadık, haklarım hakkında bir şey söylemediler. Karakola götürüldüğümde arkadaşlarımla konuşamıyordum. Bir gece boyunca beni böyle tuttular” ifadelerini kullandı.

Varan'a ek olarak Arjantin polisinin Paraguaylı Luis Fretes (36) ve adı açıklanmayan iki Venezuelalıyı da gözaltına aldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 22:23