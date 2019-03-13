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Türk hava sahası Boing 737-8 MAX'e kapatıldı

Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX uçuşlara kapatıldı

Türk hava sahası Boing 737-8 MAX'e kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 13:21
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