Türk Hava Yolları'nın 205 seferi iptal edildi

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.