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Türk Hava Yolları'nın 407 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) 407 seferinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Güncel 12.03.2022, 09:55
Türk Hava Yolları'nın 407 seferi iptal edildi

THY, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.

#THY #sefer iptali
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