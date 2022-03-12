Türk Hava Yolları'nın 407 seferi iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) 407 seferinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
Güncel 12.03.2022, 09:55
THY, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.
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