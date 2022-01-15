Türk Hava Yolları PCR şartını kaldırdı
Türk Hava Yollları'nın (THY) iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğuna son verdiği kaydedildi.
Güncel 15.01.2022, 13:09
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Ekşi, açıklamasında, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" ifadelerine yer verdi.
NTV
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