Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 18 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.



Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan 13 sığınmacı karaya çıkarıldı.



Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Kaynak: AA