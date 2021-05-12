Türk Konseyi'nden İsrail'e kınama

Amreyev, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ramazan boyunca meydana gelen olaylardan ve Kudüs-ü Şerif'in dokunulmazlığının ihlal edilmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

"Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum Filistinli sivillere karşı İsrail kuvvetlerinin silahlı ve orantısız güç kullanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullanan Amreyev, İsrail yönetimini, durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi ve sivillere yönelik saldırıların ve Müslümanların kutsal mekanlarına silahla girilmesinin ivedilikle durdurulması için gerekli önlemleri almaya davet etti.

Amreyev, "Uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkelerinin ihlalinin devam etmesi, bölgede güvenlik ve istikrarı baltalayacak, masum insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Amreyev, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

AA