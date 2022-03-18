"Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında hitap etti.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Sayın Güney Kore Başbakanı, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çoşkunuz coşkumuzdur. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Boğaza taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için bir aradayız.

- Biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize şehrimize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı 15 Temmuz Şehitleri köprüsü, Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı.

- 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıyor. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1. Dünya Savaşı'nın en kalnlı, en ibretlik en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığı uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının remzi işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı-Hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetiyle, Seyit Onbaşılarla, 'Çanakkale Geçilmez' demiş; burada tarih yazmıştır. Onların torunları olarak bugün buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık.

KORE İLE TİCARET HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

- Kore herhangi bir anlaşma, şu bu yokken bizim büyüklerimiz ne yaptılar Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Kore'ye gittiğimizde şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederiz. Bunlar sıradan değil aşktır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Kore ile attığımız bu adımlar ticaret hacmimizi inşallah 20 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösteriyoruz.

- Burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 101 kilometrelik otoyolunun da açılışını gerçekleştiriyoruz.

- Burası saatlerce feribot sırası beklenen 1.5 saatte karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye... Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü attık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla kolları sıvadı 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdik.

MİLLİ GELİRE 2.4 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAYACAK

- Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonyayı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim. Marmaray'ı otoyollarıyla köprü, tünelleriyle otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmın 2.5 milyar Euro'luk bir yatırım bedeline sahip. Bu 2.5 milyar Euro bize ne kazandıracak. Sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden, ve karbon salınımı azalışından kazancı yıllık 415 milyon Euro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi?

- Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5.3 milyar Euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2.4 milyar Euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

- Projemiz ile ülkemiz yatırım, üretim, ihracat, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştı. Köprümüzün mimarisi ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Ülkemizin simge yapılarından biri milletiyle buluşuyor. Otoyol ve köprünün hizmete girmesiyle ulaşım, turizm, üretim, ticaret ve hizmet sektörü çok daha canlanacaktır. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yoluna katkı sağlayacak. Feribotla saatlerce süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Proje 1.5 yıl önce tamamlandı.

- Amacımız ülkemizin rekabet gücüne toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.