Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı başladı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı, Kayseri'de başladı.

Toplantı marjında Bakan Hulusi Akar ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile daha sonra ise Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi.

Akar, ikili görüşmelerin ardından Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze bu görüşme sonrası ortak açıklama yapacak.