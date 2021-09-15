Askeri üsler bütün ülkeler için her zaman büyük önem taşımaktadır ve zamam zaman tehdit unsuru olabileceği yönünde tartışmaların alevlendiği bu askeri birliklerle ilgili Türkiye'de hangi ülkenin kaç askeri üssü var sorusuna pek çok kişi tarafından pek çok farklı mecrada sıklıkla cevap aranmaktadır.

Türkiye'de 40 adet ABD ve NATO üssü olduğu bilinmektedir. Bunların 7'si ana üs olarak kullanılmaktadır.

Detaylara bakacak olursak, İncirlik Hava Üssü, yönetimi ve denetimi TSK'da olan, NATO'nun önemli bölgesel bir depo üssüdür. Adana'ya 10 km uzakta bulunan üs, Akdeniz'e 56 km mesafededir. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yapmaktadır. 1955 yılında açılmıştır. Sahibi ve işleticisi Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetleti ve NATO'dur.

Çiğli Hava Üssü ise İzmir'in 17 km kuzeybatısında bulunan Avrupa'daki ABD hava kuvvetlerine (USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır. İzmir Hava Üssü NATO'nun Türkiye'deki en eski üssü olmakla beraber, son yıllarda önem kazanmıştır. 11 Ağustos 2004'de LANDSOUTHEAST karargâhı Napoli'den İzmir'e taşınmış, 1 Ocak 2006'da da ABD 16. hava filosu, Almanya'nın Ramstein hava üssünden alınarak buraya yerleştirilmiştir.

Şile Üssü, stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda bir atış alanıdır.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, genellikle Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS'ların konuşlandırıldığı üs olarak hatırlanmaktadır.

Türkiye'deki askeri üsler hangi amaçla kullanılıyor?

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü'nde 6 adet "vault" denilen füze rampası yer almaktadır.

Muğla'daki Aksaz Üssü ise deniz üssü olarak hizmet vermektedir.

Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, Lüleburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Perşembe, Rize-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit ve Mardin'de NATO'ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri yer alır.

Bunların dışında ABD'nin Türkiye'de farklı amaçlar doğrultusunda kurulu üsleri de bulunuyor. Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkari, Hatay ve Erzurum Kargapazarı'nda dinleme üsleri; Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul ve İzmir'de dinleme ve harekat merkez üsleri; Adana-Hatay Toroslar'da CIA ve Gladio eğitim üssü; Tekirdağ Çorlu Havaalanı'nda lojistik destek üssü; Konya'da AWACS erken uyarı uçakları üssü vardır ve Gaziantep-Batman Havaalanı, lojistik destek amaçlı havaalanları ve heronların üssü olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı, lojistik destek havaalanıdır. Mersin Taşucu Limanı'nda ise liman ve helikopter pisti yer almaktadır. İskenderun Limanı, Türkiye'nin en geniş konteynır alanına sahiptir. Adana İncirlik'te nükleer bombalar bulunur. Diyarbakır Hava Üssü'nde NATO askeri vardır. Şınak-Silopi, lojistik depolama yeridir. Mardin, İncirlik Üssü'ne ve İskenderun'a gelen ABD asker ve teçhizatları için geçiş yeridir. Şanlıurfa yakıt ikmal üssüdür.