Türkiye'de il bazında vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, tüm illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de il bazında vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Ayrıntılar gelecek...

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