Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler Müslüman oldu

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreninde Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve İnşaat Mühendisliği öğrencileri Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat Müslüman oldu.

İl Müftüsü Aydın Yığman öğrencilere İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgi verdi, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yığman, Müslümanlığı seçen öğrencilere teşekkür etti.

AA