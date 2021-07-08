Türkiye'de son 10 günde 8 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Koca, "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti" paylaşımında bulundu.
Güncel 08.07.2021, 12:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyonu geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür, hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."
AA
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