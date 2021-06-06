Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Buna göre, uygulanan aşı miktarı son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.