15 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 21:12