Türkiye'de yeni Kovid-19 tablosu açıklandı! 3 bin 223 yeni hasta!

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 223 hasta tespit edildi.

Türkiye'de yeni Kovid-19 tablosu açıklandı! 3 bin 223 yeni hasta!

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 223 hasta tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün 142 bin 496 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 439 oldu.Sağlık Bakanlığı

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 20:14
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