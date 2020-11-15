Türkiye'de yeni Kovid-19 tablosu açıklandı! 3 bin 223 yeni hasta!

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 223 hasta tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün 142 bin 496 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 439 oldu.
Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 223 hasta tespit edildi.
Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren yeni 3 bin 223 hasta tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün 142 bin 496 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 439 oldu.