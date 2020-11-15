Türkiye'de yeni Kovid-19 tablosu açıklandı! 3 bin 223 yeni hasta!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün 142 bin 496 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 439 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." dedi.

Böylece salgının başlangıcından beri yapılan test sayısı 16 milyonu geçerken, toplamda 414 bin 278 hasta tespit edildi. Toplamda can kaybı 11 bin 507'ye yükselirken, hastalığı yenenlerin sayısı 353 bin 663 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: EURONEWS