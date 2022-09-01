Türkiye'den 2 bakan Pakistan'a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.